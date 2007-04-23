В одном из столичных детских садов разыгрались не детские страсти

Его руководство поставили перед фактом - дошкольное учреждение ликвидируют. Сад хоть и ведомственный, но шефы пока скупы на комментарии.

Взрослые проблемы у детского сада начались вдруг и сразу. Никто и не думал, что покой ведомственного детского учреждения осмелятся потревожить. Тем более что в шефах - ГУВД.

Если верить теперешним разговорам, летний отпуск для любого из восьмидесяти сотрудников сада может оказаться бессрочным. По словам здесь-работающих, последний день в истории сада случится 1 июля. Некоторые уже готовятся стать на биржу труда, где воспитатели теоретически могут встретиться и с родителями, которым попросту не с кем будет оставить детей. Оставить придется работу.

В сфере образования официальных комментариев нам не дали. Однако в беседе не официальной, но все же документальной, выяснилось, что ситуация все же еще под вопросом. Как бы там ни случилось, некоторые родители уже говорят о детском саде в прошедшем времени. А у малышей на взрослые проблемы, пожалуй, самая мудрая реакция. Им и невдомек, что вокруг их детства уже разгорелись недетские страсти.