В Мингорисполкоме продолжает работу виртуальная Книга жалоб и предложений

Сеть жалоб и предложений. Только за первый квартал текущего года на официальный сайт Мингорисполкома поступило 666 сообщений от жителей столицы.Уже к концу марта на две трети жалоб и предложений минчан поучены ответы. Лидирующие темы - оценка работы столичных ЖЭСов и коммунальных служб. Меньше всего нареканий - на общественную безопасность, порядок на дороге и помощь в решении проблем молодых семей. За время существования впервые в виртуальной книге отзывов появились благодарности. И все же отдельные вопросы так и остаются риторическими.