"Дорожная безопасность зависит от нас"

Под таким девизом начиная с 23 апреля во всем мире пройдет первая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате ДТП на планете гибнут около 400 тысяч молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет. Миллионы получают травмы или становятся инвалидами. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий.

Беларусь также примет участие в акции ООН по проведению первой Глобальной недели безопасности дорожного движения. Предусмотрен ряд мероприятий, направленных на профилактику травматизма в ДТП и, прежде всего, детей и молодежи. В этот период ГАИ не намерено ужесточать меры ответственности, а делать акцент на информационно-разъяснительную работу. Безопасность дорожного движения является одной из актуальных проблем для Беларуси. Ежегодно на территории республики гибнет около 1700 человек и около 8 тысяч получают травмы.