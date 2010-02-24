Зима в Беларуси закончилась, говорят синоптики

И хотя ночью все еще небольшие морозы, днем температура воздуха идет в плюс.

Сегодня в Брестской области — до 5 градусов тепла. Из-за перепада температур дороги будут скользкими, на что следует обратить внимание пешеходам и автомобилистам.

Касаясь ситуации на реках и озерах, синоптики сообщили, что начинается подъем уровня воды, его колебания каждые сутки от одного до семи сантиметров. Сейчас на Минском море толщина льда — полметра, на Вилейском водохранилище, Нарочи — и того больше. Однако, с каждым днем таяние будет набирать обороты. Паводок специалисты прогнозируют на вторую половину марта.