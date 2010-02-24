За распространение нацистской символики в Беларуси будут штрафовать

Сегодня в Беларуси вступили в силу изменения и дополнения в некоторые кодексы по вопросам уголовной и административной ответственности.

Физических лиц, которые изготавливают и пропагандируют нацистские флаг, гимн, эмблему, вымпел, галстук, нагрудный знак и другие атрибуты, ждет штраф до 10 базовых величин (сейчас она 35 тысяч рублей) или административный арест.

Индивидуальным предпринимателям придется раскошелиться на сумму до 50, а юридическим лицам — до 200 базовых.

Исключение для тех, кто использует эту символику в области искусства, музейного, издательского и библиотечного дела.

Административная ответственность установлена также за распространение экстремистских материалов. Для юридических лиц — штраф от 100 до 500 базовых величин.