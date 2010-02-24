Вратарю борисовского БАТЭ вручили ключи от трехкомнатной квартиры в Минске

Такая спонсорская помощь от Мингорисполкома и строительной компании — своеобразная поддержка и благодарность за высокие достижения в развитии белорусского футбола.
Спортсмены, в свою очередь, пообещали достойно представлять Беларусь на международных турнирах и показывать высокие результаты.
Сейчас футболисты на сборах в Турции.
Михаил Деменцевич, генеральный директор ООО «ФК БАТЭ»:Мы благодарны Минскому городскому исполнительному комитету за такой дорогой подарок. Ключи от квартиры будут переданы вратарю команды Веремко Сергею.