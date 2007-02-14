Зима берет реванш

Беларусь вновь оказалась в плену снегопада. Из-за обильных осадков на дорогах страны сохраняются сложные условия для передвижения.

Правоохранители фиксируют увеличение ДТП. Главные опасности сейчас - скользкое дорожное покрытие, снежные накаты, которые многократно увеличивают вероятность заносов и съездов в кювет.

Коммунальные службы с самого утра занимаются расчисткой дорог и тротуаров. На улицах столицы работает более 600 единиц техники и около 800 уборщиков. При этом синоптики прогнозируют снегопады до конца недели.

Тем временем, снегопад парализовал московские дороги. Во вторник утром в различных районах российской столицы выпало до 11 см снега. Причем, ожидается дальнейшее усиление снегопада - высота покрова может достигнуть 20 см. Несмотря на усилия коммунальных служб и работу более 12 тысяч единиц снегоуборочной техники, ситуация на московских магистралях критическая. Почти полностью стоят МКАД, не лучше ситуация на Третьем транспортном кольце и трассах ведущих в область.

Снежный хаос царит и в США. Метель, порывистый ветер и низкие температуры в очередной раз стали тяжелым испытанием для жителей Среднего Запада страны. Уровень выпавших за сутки осадков местами достигает полумесячной нормы. Снежная буря продолжает свой путь на восток и сегодня накроет среднеатлантические штаты вместе с Нью-Йорком. В результате сложившихся метеоусловий отмены авиарейсы в ряде штатов. Скользкие дороги и плохая видимость стали причиной нескольких автомобильных аварий в Небраске, где есть пострадавшие. Такая же ситуация на дорогах Айовы.