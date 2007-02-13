"Летние" шины отправь на зимовку

Прокуратура намерена инициировать введение административной ответственности за использование автомобилистами так называемой "летней" резины на автомобилях в зимнее время. Такая мера будет соответствовать евростандартам безопасности движения. Напомнил, с 1 марта в Беларуси вступает в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, в котором усилится ответственность водителей за превышение скорости, управление машиной в нетрезвом состоянии, за разговоры по мобильному телефону во время движения, а также возрастёт ответственность пешеходов.