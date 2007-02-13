Милиция становится еще ближе к народу

"Народная милиция". Акция под таким названием начинается в Витебской области. Во время ее проведения члены добровольных дружин будут рассказывать о повседневной работе правоохранителей. Кроме того, все желающие смогут прийти на прием в любое подразделение, а также поучаствовать в патрулировании улиц совместно с нарядами ППС и ДПС. Первый такой рейд запланирован на 15 февраля в полку патрульно-постовой службы, батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ Витебска и в территориальных органах внутренних дел.