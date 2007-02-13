Проспект Дзержинского преобразится

План комплексной реконструкции одной из самых востребованных магистралей столицы уже утверждён.По мнению архитекторов, проект реконструкции проспекта Дзержинского один из самых крупных за последние годы. Модернизация столичной магистрали будет проведена на участке от улицы Клары Цеткин до МКАД общей протяженностью 11 км. В реализации программы будут задействованы все городские службы - начиная от разработки проекта до благоустройства территорий. В результате на проспекте появится пять мощных транспортных развязок. Примерно такого уровня как на улице Тростенецкой. Самый сложный транспортный узел - пересечение проспекта Дзержинского и с проспектом маршала Жукова.



Кроме того, вместо снесенных 75 старых одно- и двухэтажных деревянных домов, здесь намечено возведение высотных жилых домов, объектов торговли, бизнес-центров и развлекательных заведений. Один из уникальных объектов - студенческая деревня, которая расположится между существующим Медуниверситетом и поселком Дружба.



Реконструкция проспекта будет вестись пять лет. Архитекторы понимают: реализация такого масштабного проекта невозможна без строительства объездных дорог. Они появятся уже в этом году. В 2008-м строители возьмутся за саму магистраль. Заметим, стоимость одного готового километра такой дороги составит порядка 16 миллиарда белорусских рублей.