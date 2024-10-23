Коллегия министерств обороны Беларуси и России прошла в Минске
Интеграция в деле обеспечения безопасности Союзного государства играет решающую роль. Об этом заявил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны намерены продолжить поддерживать достигнутый уровень сотрудничества в интересах сохранения суверенитета и независимости двух стран. Совместное решение задач в военной сфере – это основа стабильности не только для наших государств, но и важный фактор стратегического сдерживания угроз для ОДКБ.
В сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком наблюдается динамичное развитие белорусско-российского военного партнерства. Главным мероприятием совместной подготовки в следующем году станет учение «Запад-2025». Сегодня одобрен замысел маневров. Главы военных ведомств двух стран не сомневаются, что его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мероприятия такого масштаба позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи. В текущем году в рамках белорусско-российского военного сотрудничества удалось достичь значительных результатов.
В первую очередь это развитие и совершенствование региональной группировки войск, обмен опытом специальной военной операции. Не могу не отметить и сотрудничество в военно-технической сфере, где стороны продолжили оказывать друг другу поддержку в поставках необходимых вооружений и военной техники.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Союзный бюджет неизменно оказывал возможную поддержку взаимодействию оборонных ведомств, и за последние годы реализовано шесть программ Союзного государства с общим объемом финансирования более 5,5 миллиарда российских рублей.
Укрепление военного сотрудничество между Беларусью и Россией происходит на фоне все большей активности НАТО у границ Союзного государства. Увеличивается численность коалиционных сил Альянса. Повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность. Необходима адекватная реакция на такие угрозы.
Андрей Белоусов, министр обороны России:
Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И адаптации ее к новым реалиям. В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Беларуси как участника Союзного государства.
По итогам коллегии утвержден план двустороннего сотрудничества, которым предусмотрено более 160 мероприятий. В настоящее время Россия и Беларусь завершают подготовку новой совместной Концепции безопасности.