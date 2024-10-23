Коллегия министерств обороны Беларуси и России прошла в Минске

Интеграция в деле обеспечения безопасности Союзного государства играет решающую роль. Об этом заявил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны намерены продолжить поддерживать достигнутый уровень сотрудничества в интересах сохранения суверенитета и независимости двух стран. Совместное решение задач в военной сфере – это основа стабильности не только для наших государств, но и важный фактор стратегического сдерживания угроз для ОДКБ.

В сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком наблюдается динамичное развитие белорусско-российского военного партнерства. Главным мероприятием совместной подготовки в следующем году станет учение «Запад-2025». Сегодня одобрен замысел маневров. Главы военных ведомств двух стран не сомневаются, что его участники продемонстрируют способность и готовность выполнять совместные задачи на высоком уровне.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Мероприятия такого масштаба позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи. В текущем году в рамках белорусско-российского военного сотрудничества удалось достичь значительных результатов.

В первую очередь это развитие и совершенствование региональной группировки войск, обмен опытом специальной военной операции. Не могу не отметить и сотрудничество в военно-технической сфере, где стороны продолжили оказывать друг другу поддержку в поставках необходимых вооружений и военной техники.