Национальные меньшинства: поляки, литовцы и другие белорусы

Не дробить, а суммировать, не обеднять, а расширять возможности для общения. Этой позиции Беларусь придерживалась всегда. И в политике внешней, и во внутренней.

Классическая история охватывает собой тысячи лет, новая – столетия, новейшая – несколько скоротечных десятилетий. Если человечество чему-то и научилось за столь короткий период, так это тому, что кооперация выгоднее противопоставления, а сотрудничество эффективнее вражды. Беларусь и Польша всегда были больше, чем соседями. И вот на этой неделе в межгосударственных отношениях был сделан новый, в чем-то революционный, шаг. Две наших страны подписали соглашение о пограничном сотрудничестве. Согласно ему, жители постоянно на протяжение более трех лет проживающие в 50-километровой приграничной зоне получили право пребывать на территории соседнего государства до 90 дней в течение полугода без виз – по специальным пропускам.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Соглашение направлено, естественно, на упрощение, прежде всего, приграничного движения и в целях усиления экономической активности между населением двух стран.

Радослав Сикорски, министр иностранных дел Республики Польша:

Я надеюсь и уверен, что этот договор послужит для граждан Беларуси и Польши. Оправдает себя. Его же учреждали жители приграничных регионов. Договор будет содействовать более тесным культурным и экономическим отношениям между нашими странами.

Хотя напрямую рамки документа охватывают 600 тысяч жителей Польши и чуть более миллиона белорусов, радостной новость о соглашении посчитали гораздо большее количество граждан двух стран-соседок вне зависимости от национальной принадлежности. Подействовало простое правило: чем лучше соседям – тем лучше и нам. Да и как ему не подействовать, ведь границы районов компактного проживания, скажем, белорусов, литовцев и поляков – часто не более чем воображаемые линии на картах-приложениях к отчетам социологов. Более 80% жителей деревни Пелеса, что в Гродненской области, – этнические литовцы. Межнациональное сотрудничество с поляками и беларусами для них – это и каждодневные встречи по работе, и совместные праздники по общим поводам.

Енас Матюлевич:

Мы с поляками наоборот, очень хорошие отношения поддерживаем. Например, я лично знаком с председателем Республиканского союза поляков, он нас постоянно приглашает на мероприятия Августовского канала, бывает сам в гостях на наших праздниках – теплые хорошие отношения.

Альфонсас Швельнис, директор УО «Пелесская частная средняя общеобразовательная школа с обучением на литовском языке»:

Мы всё делаем вместе с деревней — и с бабушками, дедушками. Готовимся вместе ко всем праздникам.

Именно поэтому увиденные по телевизору репортажи об омрачивших, но не сорвавших ничьих планов событиях в Ивенце — городском поселке в Минской области — полиэтническим белорусским большинством были восприняты однозначно. Ивенецкий отдел союза поляков на Беларуси решил избрать нового председателя. И на то у белорусских поляков были причины: старый глава отдела – Тереса Соболь – при содействии известной своим радикализмом Анжелики Борис перепрофилировала деятельность отдела, превратив его в политически ангажированную структуру. Вернуть работе организации ее привычные черты должен был избранный Ивенецким отделом новый глава Станилав Бурачевский. Вот только закончить всё миром не удалось. На помощь Терезе Соболь прибыл десант приезжих. Которые, недолго думая, захватили здание Польского дома. После чего в конфликт пришлось вмешаться властям.

Алиция Абрамович, член Ивенецкого отдела Союза поляков на Беларуси:

Когда мы пришли сюда, и я увидела, что здесь творится — это был ужас. В основном молодчики, мы понимаем, что за так они не поедут — естественно, это все было оплачено и сделано.

Станислав Бурачевский, председатель Ивенецкого отдела Союза поляков на Беларуси:

Кто-то на этом деле хочет просто заработать очки. Немножко побудоражить население и внести какие-то кривотолки, неясности.

Вот только как бы не хотелось отдельным персоналиям, хозяйственный по своей природе спор, раздутый вокруг права пользования Ивенецким домом Поляков, поляки, литовцы, белорусы, в общем, белорусы политизировать не стали.

Енас Матюлевич:

Что касается польского общественного объединения, я слышал, как и все другие, по телевизору, но не могу это прокомментировать, потому что в тех делах я не участвую и что там у них может быть, какие-то разногласия, – это их вопросы. Я думаю, что их просто нужно уладить между собой — мирно, нормально, не поднимая ажиотажа, не будоража людское общественное мнение.

В ста километрах от Ивенца и в сорока километрах от Пелесы, в Вороново – одном из, пожалуй, самых многонациональных мест нашей республики – хозяйственные проблемы предлагают отделять от национальных, а о национальных говорят так – их нет. Да и откуда им возникнуть, например, в типично белорусской семье Петросянов, где он — математик-армянин, она — филолог-полька, а дети – просто дети...

Ирина Петросян:

Речи о том, что там какое-то меньшинство или большинство вообще не идёт. В принципе, никаких национальных отличий никогда не ощущалось — на работе, в школе. Такой вопрос даже никогда не стоял – какая национальность...

Официальные польские власти, также предпочли по возможности дистанцироваться от Ивенецкого вопроса. И их желание белорусам более чем понятно. Объединять высокую дипломатию народов, рассчитанную на будущее, и частные устремления группы застрявших в прошлом людей не конструктивно, не выгодно и не нужно.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Республики Польша:

Я уверен, что вопрос поляков решится в рамках белорусского законодательства. Не нужно эти вопросы увязывать с экономическим и политическим сотрудничеством между нашими странами.

Енас Матюлевич:

Как и в любой семье, как и в любой национальности, бывает же всякое — и повздорят чем-то и какие-то разные точки зрения на любой вопрос могут быть, но это не повод для того, чтобы делать из этого политику.

Не дробить, а суммировать, не обеднять, а расширять возможности для общения. Этой позиции Беларусь придерживалась всегда. И в политике внешней, и во внутренней.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Все национальные меньшинства — а польское, как одно из самых больших, является неотъемлемой интегральной частью белорусского общества, белорусского народа. И ни о каких нарушениях — языковых или культурных — здесь не может быть и речи, и их на самом деле нет. Более того, и обучение польскому языку, и возможности развития польской культуры с нашей точки зрения может быть и шире чем в других странах.

Альфонсас Швельнис, директор УО «Пелеcская частная средняя общеобразовательная школа с обучением на литовском языке»:

Все местные знают все речи: могут и по-польски, и по-литовски, и по-русски, и по-белорусски, есть и тутэшая — нет никаких проблем.