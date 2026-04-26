От идеи до реальных всходов – чем ИИ помогает в АПК и какие разработки дали первые плоды?

В белорусские поля выходит не только техника, а еще и искусственный интеллект. Автопилоты на комбайнах и алгоритмы, которые расскажут о состоянии почвы больше, чем опытный агроном, – именно так выглядит наше сельское хозяйство в будущем, а где-то уже и в настоящем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе Алина Мычко выясняла, как высокие технологии помогают экономить и какие разработки уже дали первые всходы.

Ураганные ветры, засушливые недели или внезапные заморозки в мае. В последнее время погода не щадит аграриев, сильно корректируя и рабочие графики, и виды на урожай. Но даже эти природные ловушки мы научились обходить или облетать. Буквально каждый сантиметр поля как на ладони. В хозяйстве «Мазоловогаз» уже несколько лет о ситуации на земле докладывают дроны-разведчики. С высоты сразу видно: где не хватает влаги, где всходы не справились с холодами, а где посевы страдают без минеральной подпитки. Практически суперспособность для аграриев, когда решение нужно принимать быстро.

Сергей Рослевич, директор сельхозпредприятия «Мазоловогаз»:

С нашей метеостанции было мне и главному агроному СМС-оповещение, что порывы ветра будут в Витебской области достигать более 10 метров в секунду. Была поставлена задача обработать поле. При помощи нашего дрона, он может отсмотреть и отследить фазу вегетации и посмотреть, растения вегетируют или не вегетируют. Очень хорошее подспорье, тем более для нас, для Витебской области. Расправят крылья в этом агросезоне беспилотники еще не раз. Обработают от сорняков и вредителей подрастающие агрокультуры и напитают почву необходимыми элементами. Все – с математической точностью и колоссальной экономией.

А эта новинка еще вызревает. Ученые обещают, АПК страны получит буквально цифровое поле. Алина Мычко, корреспондент:

Эту площадку в Академии наук называют главным испытательным полигоном. Именно здесь тестируют технологии, которые через пару лет могут стать стандартом для всего АПК. Сейчас в работе – единая платформа для цифровизации сельского хозяйства. С помощью специальных антенн на крыше техники специалисты оцифровали поля. Теперь агроному достаточно открыть карту на экране компьютера, чтобы увидеть, чем засеяно поле, какие удобрения вносились и где сейчас находится техника. Сама платформа – продукт наших разработчиков. Пока это только первые всходы. Чтобы технология расцвела и заработала на полную, нужно загрузить данные о полях за последние несколько лет. Умная система проанализирует историю и выдаст аграриям конкретные рекомендации, как выжать максимум с каждого гектара. Код будущего урожая пропишут алгоритмы.