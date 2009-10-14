Жизнь Минска и минчан 14 октября

Весь день бригады МЧС провели на неотложных вызовах – ликвидация следов урагана, экстренная эвакуация при затоплении и извлечение пострадавших из-под обломков.

Осеннее обострение

Хулиганская выходка приостановила торговлю в Заводском районе. На рынке «Западный» одна из покупательниц не отходя от торговых рядов, позвонила в милицию и предупредила о заминировании.

Однако правоохранители не оценили оригинальное чувство юмора, и сразу же приступили к эвакуации. А заодно - к поискам ложного информатора, чьё громкое заявление не оправдалось. Так что уже совсем скоро с облегчением вздохнули и продавцы, и покупатели. После того как было снято оцепление, торговля, наконец, возобновилась.

Кабак на колёсах

Пьяный водитель превратил свой автомобиль в передвижную рюмочную. Банкет закончился ДТП. Шофёр подшофе въехал в машину, стоящую на светофоре на улице Маяковского. По словам сотрудников ГАИ, из салона водитель буквально вывалился.

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В результате террористического акта взорван жилой дом

Здесь все как в реальности. Разрушенные здания, бушующее пламя и пострадавшие.

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Эталон в номинации «Как делать нельзя»

После капитальной замены фонарных столбов на улице придется провести капитальную работу над ошибками. Под реформу улица Антоновская попала еще весной. Мастера старались все лето, только результат с фронта работы почти нулевой. Опоры вкопали и не зацементировали, а подперли досками. Жильцы думали, улица офонареет, оказалось, электрики не зажгли. Тут по-прежнему темно, а теперь, учитывая погодные условия, еще и опасно. Когда же будет свет, сказать сложно. След рабочих давно простыл.

Колеса минских легковушек не тянут резину и с аншлагом переобуваются на зиму

Снег в Минске еще не как гром среди ясного неба, а на шиномонтажах автоочереди словно за дефицитом. Автомобилисты поверили прогнозам синоптиков и вовсю атакуют СТО. Те, кто еще не успел, пока не опоздал. Но погода диктует свои правила. А мастера напоминают, что шиномантажи не резиновые.

Изменение маршрута 121 автобуса

Жителям микрорайона Домбровка с завтрашнего дня придётся учитывать, что 121 автобус больше не будет ездить по улице Матусевича на участке от Лещинского до улицы Кунцевщина. Зато маршрут продлевается от остановки «Гаражи» по улицам Жилуновича и Колесникова до конечного пункта «Торговый центр Ждановичи».

Этот день в истории Минска

14 октября 1953 года с конвейера тракторного завода сошел первый колесный пропашной трактор «Беларусь».

Ровно 13 лет назад глава государства Александр Лукашенко и Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси заложили Памятную капсулу в основание Всехсвятского храма на одноименной улице.

6 лет назад Владыка Филарет был удостоен звания «Почетный гражданин города Минска».

В 2004 году 14 октября ушел из жизни народный писатель Беларуси Иван Шамякин.