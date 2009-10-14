Их праздник – наш день рождения

Республика Беларусь отмечает День матери.

Машинист метро Александр по собственному желанию пришел в ЗАГС. Не так давно здесь родилась его семья, теперь получило жизненную прописку свидетельство о рождении его дочери. Для него это событие – словно выезд на новые рельсы, но у главных слов для главных в его жизни женщин, как оказалось, нет утвержденного расписания.

Примерно в те же минуты, когда Александр уже торопился домой, сразу двадцать пять мам получали поздравления на правительственном приеме. Эти женщины приехали из всех регионов, но в то же время - из одной, не отмеченной на карте, области материнской заботы.

А Рената Галай на теплую встречу в военную часть к сыну приехала с самого севера страны, по сути сама же организовала себе подарок на праздник. И в военной части у нее – своя поверка. По части домашнего уюта.

- Мать – это святое в жизни. И, как говорится в армии, только мать умеет ждать. Девушка не дождётся – мать всегда будет ждать, надеяться на возвращение своего сына, - рассказывает Дмитрий Галай.

На празднике в воинской части были женщины, чьи дети еще не совсем доросли или, наоборот, совсем переросли призывной возраст. Но сегодня для них все солдаты – словно собственные чада. Мамы разные, мамы властные, даже мамы с приставкой VIP.

- Надо всё успевать. Это мне мама в своё время сказала: «Если хочешь быть счастливой – всё успевай». Я так и стараюсь делать, - говорит Антонина Морова, сопредседатель Белорусского союза женщин.

- Я думаю для тех, кто желает посветить себя семье и быть неформальным в семье - хватит времени на всё. Хотя, конечно, самое главное предназначение женщин - это материнство, - считает Лидия Ермошина, председатель центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

Уже в Минске о том самом, главном, предназначении, напомнили великолепной шестерке женщин. Орден матери тем, кто не единожды ощущал биение еще одного, родного сердца, вручали под звуки классики.

А для Ольги главная семейная композиция совсем скоро зазвучит по нотам новой жизни. Они с мужем пока не определились с именем, но уже почти наверняка знают, что День матери в их семье со дня на день станет двойным праздником.

Этот праздник официально, да и, пожалуй, символично, не считается выходным днём. Потому как материнский труд - это каждодневная и круглосуточная работа, которую едва ли впишешь в один листок жизненного календаря. И благодаря которой мы, собственно, и отмечаем - каждый свой - День рождения. Ведь все мы чьи-то дети.