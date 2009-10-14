Впиши свое имя в новейшую историю страны

В стране стартовала перепись населения.

Пол, возраст, язык, источник средств существования — некоторые из списка вопросов, на которые ответят около 10 миллионов человек. Акция продлится всего 11 дней. И целое десятилетие будущая база данных будет основным источником информации о населении Беларуси. Тем не менее, специалисты гарантируют конфиденциальность личных данных человека. Они не будут разглашаться в течение 75 лет.

- Только путем опроса мы можем выявить настоящее положение и социально-демографические данные общества. Поэтому как можно большее число белорусов должны предоставить свои данные, - утверждает Николай Юрусов, инструктор-контролер переписного участка Минска.

Одним из первых респондентов переписи населения стал глава государства. В результате переписчик Центрального района столицы Ирена Совко из первых уст узнала даже то, на каком языке Александр Лукашенко разговаривает дома. Впрочем, процедура переписи соблюдалась безукоризненно. Несмотря на то, что ответы на многие заданные Президенту вопросы знает любой белорус.

Если первая часть вопросов переписной анкеты касалась лично Александра Лукашенко, то вторая была адресована его сыну Николаю. Анкету заполняли со слов Президента. Но и сам Николай, несмотря на совсем юный возраст, с процедурой переписи справлялся на отлично.

Долг перед Отечеством сегодня выполнили и военнослужащие. Около тысячи солдат и курсантов сразу после построения посетили переписные участки. Личные данные собирали офицеры и прапорщики со специальным назначением переписчиков.

Временный переписной персонал из своих же сотрудников в части готовили еще с прошлого года. Ответственно и с военной выправкой к участию в акции подошли и сами бойцы.

Что касается гражданских — ответственно к опросу они относятся не всегда. Некоторые интервью и вовсе вызывают улыбки. Одни представляются Гарри Поттерами, у других среди членов семьи — попугаи, кошки и собаки. И как ни спорь — бесполезно. Переписчики паспорт не просят. И верить приходится на слово.

Ворох анкет с ответами белорусов будет расти с каждым днем. Дальше — долгий путь обработки на каждом переписном участке, которых в нашей стране около 700. Так что первые предварительные итоги переписи населения мы узнаем только в следующем году.