В результате террористического акта взорван жилой дом

Здесь все как в реальности. Разрушенные здания, бушующее пламя и пострадавшие.

Возникли очаги возгораний, под завалами могут быть люди. Только в этом ЧП спасатели сами себе режиссеры постановочного кино. Правда, без закулисья и бесконечных репетиций. Есть факт, минимальное время и максимум усилий. Чтобы не теряли сноровки, силам гражданской обороны устроили проверку на оперативность и профессионализм.

- Такие учения позволяют повышать профессионализм и учиться на ошибках, - говорит командир отделения ПАС-13 Минского городского управления МЧС, Владимир Кронивец.

Весь день бригады на неотложных вызовах – ликвидация следов урагана, экстренная эвакуация при затоплении и извлечение пострадавших из-под обломков. А награда за смелость – удача и оценка руководства.