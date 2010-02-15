Жителям Мстиславля, чтобы попасть из Лондона в Париж, достаточно просто перейти улицу

В Беларуси есть Монголия, Миссури, Сахалин и Палестина. Правда, чтобы добраться, например, до Монголии, необязательно брать визу в посольстве. До одноименной деревни в Витебской области можно доехать на рейсовом автобусе. А вот жителям Мстиславля и вовсе повезло.

Жителям Мстиславля шенгенские визы не нужны. Чтобы попасть из Лондона в Париж и наоборот, им даже пролив Ла-Манш переплывать не обязательно. Достаточно просто перейти улицу и пройти каких-то 300 метров.

Дина Викторовна Стайнова парижанкой себя считает по праву. Как никак, а в Париже, хоть и мстиславском, а прожила почти полвека. В этом доме её детство, отрочество и юность прошли.

Дина Стайнова:

Я помню, сидели в Могилёве на вокзале, и у нас мужчина спрашивает: «А куда вы девушки так едете?» В Мстиславль. «А где вы живёте?» В Париже. Ой, говорит, так вам ещё так далеко ехать.

Париж и Лондон — это два здания в центре Мстиславля. В XIX веке здесь были постоялые дворы с названиями известных столиц. Высокопоставленные лица и иностранцы в те времена были здесь частыми гостями.

Валентина Тимошкова, научный сотрудник историко-археологического Мстиславского музея:

Этот памятник архитектуры внесён в государственный список. Их всего у нас по району девятнадцать. Это прямое свидетельство того, что наш город всегда стремился быть поближе к Европе.

По рассказам историков, вся улица Пролетарская, ранее Императорская, была просто усеяна гостиницами и постоялыми дворами, носившими необычные названия. К сожалению, отели «Берлин» и «Орёл» до наших дней не сохранились. Зато питерский «Эрмитаж» удачно вписывается в архитектурный облик города и посей день. Как раз между Лондоном и Парижем.

Это самый популярный местный салон красоты. Особенно среди невест. Как никак, а похвастаться причёской от стилистов из Парижа может не каждый.

Сейчас именитые здания — жилой фонд райцентра и одновременно историческая ценность всего региона. И ничего, что никто из их жильцов в Европе ни разу не был. У них своя заграница — местная. Со своим прошлым и будущим. Например, «Эрмитаж» местные власти планируют восстанавливать, туманный Альбион тоже после реставрации попадёт под заселение. Так что, будет не стыдно и в Эрмитаж сходить и Лондон показать.

Валентина Тимошкова, научный сотрудник историко-археологического Мстиславского музея:

Это будет жилой дом. Поэтому кто-то из жителей нашего города получит жильё в Лондоне.