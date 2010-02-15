В Бресте рассматривают уголовное дело о неустановленных памятниках

На скамье подсудимых директор фирмы, которая оказывала услуги по изготовлению и установке памятников. Заказчики оставляли большую сумму денег в качестве залога, но ни памятника, ни денег больше не видели.

Два года назад Евгения Константиновна решила заменить памятник на могиле отца. Нашла объявление в местной газете и отправилась в фирму. В «Камень-плюс» пенсионерке помогли выбрать нужный вариант и составить договор. Женщина также внесла миллион белорусских рублей в качестве аванса.

Евгения Казак, потерпевшая:

С 2008 года до сих пор памятник не стоит. Такого мошенничества, такого безобразия, такого бесстыдства ещё не видано.

Сегодня офис фирмы, где принимали заказы, закрыт на замок. 13 пострадавших обратились в суд. Ведь памятники на могилах родных людей они так и не увидели.

В зале суда слезы, возмущения и таблетки валидола. Показания всех пострадавших как под копирку. Заплатили деньги, а дальше только обещания.

Валентина Горальчук, потерпевшая:

Как можно на людском горе наживаться. Это ужасно. Мамина могила почти полтора года была без памятника.

От каких-либо комментариев сам обвиняемый отказывается. Жена напротив. Она кстати, принимала заказы. Но ушла в декрет и дальше дел мужа не касалась.

Алла Кинчак, жена обвиняемого:

Хотел сделать бизнес, но не получилось. Людям не говорил правду. То есть, у него не получалось — с каждым человеком можно было поговорить, можно было объяснить ситуацию, договориться.

Правда, куда ушли деньги? По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет более 20 млн. рублей. Поговаривают, что директор фирмы – он же обвиняемый, частенько захаживал в казино.

Сергей Постолюк, помощник прокурора Ленинского района Бреста:

Обвиняется по статье 209 ч. 3 УК РБ – мошенничество, совершенное в крупном размере. Что предусматривает от 2 до 7 лет лишения свободы с конфискацией или без конфискации имущества.

Дело ещё не закрыто, проводится расследование. Вполне вероятно, что найдутся и другие люди, которые обращались за услугами в эту фирму.