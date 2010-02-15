Фото. В Беларуси отмечают годовщину вывода советских войск из Афганистана

В столице особенно многолюдно было на Острове мужества и скорби. Сюда пришли родственники и боевые товарищи, погибших в Афганистане.

Эта часовня на Острове мужества и скорби — памятник воинам-интернационалистам. Здесь каждая деталь напоминает об их подвиге. Рубиновый камень цвета крови и огромный колокол — символ памяти. Внутри часовни натянуты стальные струны. Говорят, когда дует сильный ветер, раздается почти человеческий плач.

Он хотел стать летчиком, но сложил крылья на афганской земле. Олегу было всего 19. Валентина Алексеевна до сих пор вспоминает жизнерадостную улыбку сына и хранит его письма.

Валентина Анискович:

Он как чувствовал, что не вернется. И говорил: возьмите кого-нибудь из детдома, мальчика или девочку.

Более 9 лет военных действий... Эта война стала самой продолжительной в ХХ веке, однако именно войны-интернационалисты первыми в мире бросили вызов международному терроризму. В Афганистане воевали более 30 тысяч белорусов. Почти 800 погибли.

Владимир Гарькавый горечь тех событий прочувствовал одним из первых. Агент КГБ во всех смыслах штурмовал Дворец Амина — резиденцию Президента Афганистана. А при освобождении советских солдат из плена перевоплотился даже в немецкого журналиста. Причём, знания языка было мало. Владимир — он же Вольф — досконально изучил менталитет и гардероб.

Владимир Гарькавый, ветеран войны в Афганистане:

Надо было изучать обстановку в банде, знать их обычаи, нравы. Надо было настолько быть подготовленным, вплоть до того, чтобы нижнее белье соответствовало тем условиям, в которых приходилось находиться. Потому что если бы какой-то элемент отсутствовал бы, можно было поплатиться жизнью.

В Беларуси живет более 10 тысяч участников афганской войны. Подвиг прошлого века не забыт и сегодня. Ветеранам — повышенные пенсии, семьям погибших — специальные пособия. Плюс бесплатное медицинское обследование и психологическая помощь.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Наш фонд за 8 лет вручил 83 машины воинам-афганцам, в основном инвалидам. Это большая поддержка. Стараемся поддерживать хорошие отношения и подставлять плечо людям, которые оказались в беде.

В этот день плачут даже мужчины. Вспоминают погибших и встречаются с боевыми товарищами. И почему-то вопрос «Как жизнь?» сегодня не кажется банальным.