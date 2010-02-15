В Воложинском суде прошло первое слушание по так называемому «польскому делу»

Спор, перешедший в компетенцию Фемиды, разгорелся из-за помещения, принадлежащего Ивенецкому отделу Союза поляков на Беларуси.

После того, как у него появился новоизбранный председатель, экс-руководство освобождать помещение отказалось. А сегодня предварительное судебное заседание по сугубо хозяйственному вопросу попытались перевести в политическую плоскость. Не дожидаясь решения суда, противники нового руководства Дома польского активно препятствовали освещению процесса.

К зданию суда прибыли не только этнические поляки, но и представитель польского посольства. Однако, из нескольких десятков человек практически не нашлось поляков, которые живут в Ивенце и знают ситуацию действительно изнутри.

Станислав Бурачевский, председатель Ивенецкого отдела «Союза поляков на Беларуси»:

Вот что плохо: извините за неэтичное слово, – раздрай. Втягиваются совершенно посторонние лица. Наверное, не просто так всё это делается. Это ивенецкий вопрос – должны разбираться в первую очередь люди ивенецкие на должном аккуратном уровне. Их здесь — один-два человека. Остальные – непонятно. Первый раз их вижу.