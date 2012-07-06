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Жители Воложина собрали деньги и построили летнюю танцевальную площадку

06 июля 2012 15:41
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Новости Б еларуси. Современная летняя танцевальная площадка открылась в Воложине.  Расположилась она в сквере рядом с новой гостиницей. Идею строительства выдвинула молодёжь. Её поддержали местные власти, однако деньги собирали сами жители города. Во время субботника заработали несколько млн. рублей – на них и построили площадку.  

Вероника Загорская, начальник отдела по делам молодёжи Воложинского райисполкома:
В дальнейшем мы планируем здесь провести рок-фестиваль. Площадка была построена, в первую очередь, с целью организации досуга молодёжи. Во вторую – для того, чтобы молодые люди могли демонстрировать свои способности и таланты. Будем надеяться, что и здесь родятся будущие звёзды белорусской эстрады. 

 

# общество # Молодежные фестивали # Фотофакт # Вероника Загорская

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