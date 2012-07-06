Жители Воложина собрали деньги и построили летнюю танцевальную площадку

Новости Б еларуси. Современная летняя танцевальная площадка открылась в Воложине. Расположилась она в сквере рядом с новой гостиницей. Идею строительства выдвинула молодёжь. Её поддержали местные власти, однако деньги собирали сами жители города. Во время субботника заработали несколько млн. рублей – на них и построили площадку.

Вероника Загорская, начальник отдела по делам молодёжи Воложинского райисполкома:

В дальнейшем мы планируем здесь провести рок-фестиваль. Площадка была построена, в первую очередь, с целью организации досуга молодёжи. Во вторую – для того, чтобы молодые люди могли демонстрировать свои способности и таланты. Будем надеяться, что и здесь родятся будущие звёзды белорусской эстрады.