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Налетчица с дефектами речи дважды не смогла ограбить банк

07 февраля 2010 12:53
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Первое неудачное ограбление произошло утром - в Мемфисе, что на юге США.

Женщина вошла в помещение кассы и начала что-то бормотать у окошка операциониста. Сотрудник кредитного союза не смог разобрать нечленораздельные требования налетчицы, и она, бросив ему записку угрожающего содержания, покинула здание.

Через несколько часов злоумышленница предприняла вторую попытку ограбления. Зайдя в зал, она начала шарить в сумке и привлекла внимание операциониста, который спросил, чем может ей помочь. Тогда она подошла к окошку, предъявила записку с требованием отдать деньги и достала пистолет, однако операционист укрылся в безопасном месте.

Когда грабительница выбежала из кассы, она споткнулась и выронила пистолет, после чего скрылась на автомобиле. Сейчас полиция ищет налетчицу, передает БЕЛТА.

# общество

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