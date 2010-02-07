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Единственный выходной участницам конкурса «Мисс Беларусь-2010» выделят 8 марта

07 февраля 2010 12:49
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Претендентки на титул «Мисс Беларусь - 2010» весь март проведут в буквальном смысле у станка - девушек ждет череда репетиций, занятий дефиле и в танцзале, примерок, общение со стилистами, фотосессии.

Из более тысячи девушек, пришедших на кастинги по всей стране, 300 красавиц попали в поле зрения жюри. И лишь 30 из них теперь предстоит показать себя в финальном шоу.

Среди претенденток на лавры «Мисс Беларусь — 2010» пять красавиц приедут из Гомельской области, по три конкурсантки из Брестской, Витебской и Могилевской областей. Четыре девушки представят Гродненскую область, а Минск и столичный регион по шесть. Самые высокие девушки приедут из Гродно и Гомеля — рост обеих красавиц составляет 184 см. А самая миниатюрная участница из Гродно — ее рост 171 см. Среди финалисток в основном брюнетки и лишь пять блондинок.

Финал конкурса пройдет 30 апреля во Дворце спорта. В этот день корона «Мисс Беларусь» увенчает голову одной из красавиц, сообщает БЕЛТА.

# общество # Мисс Беларусь # Конкурсы красоты

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