Тетю Барака Обамы могут выслать из США

Бостонский иммиграционный суд не смог решить вопрос о предоставлении политического убежища в США тете президента США Барака Обамы.

Решение по данному вопросу отложено до 25 мая. По словам сотрудника министерства юстиции США Лорен Элдер Рэйд, в течение месяца обе стороны должны обменяться соответствующими письменными заявлениями по данному делу. «Однако заседание может и не состояться, если суд примет решение до этого срока», — цитирует «Интерфакс» слова Рейд.

57-летняя Зейтуни Онианго легально въехала в США в 2000 году, но ее просьба о предоставлении политического убежища была отклонена в 2004. Эксперты полагают, что родственные связи Онианго с американским президентом могут быть использованы ее адвокатами в качестве аргумента в пользу урегулирования ее статуса в США.

В ноябре 2008 года Обама призвал соблюдать действующее иммиграционное законодательство, и решение в пользу Зейтуни Онианго станет подарком судьбы для оппозиции, выступающей против президентского проекта иммиграционной реформы. В то же время решение о высылке создаст ему репутацию человека равнодушного и вызовет критику со стороны недовольных его иммиграционной политикой: дело в том, что в ходе избирательной кампании Обама обещал принять в 2009 году закон о постепенной легализации 12 млн незаконных иммигрантов, однако обещание не выполнил, пишет InoPressa .

Адвокаты обеих сторон утверждают, что Белый дом не предпринимает попыток вмешательства в это дело, однако за этим следят с особым вниманием. Рассмотрение дела будет проходить за закрытыми дверями, чтобы избежать «медийного цирка», как пишет Le Figaro.