Дом, который построил...

С 1 июля в Беларуси начнется работа по формированию регистра учета пустующих домов в сельской местности. Об этом сообщили в государственном комитете по имуществу.

Согласно указу Президента, до этого времени собственники домов, которые потенциально могут быть включены в список пустующих, должны уведомить местный исполком о своем намерении использовать этот дом для проживания.

К пустующим же постройкам будут отнесены дома, по которым есть достоверные сведения о том, что в течение последних трех лет собственники проживают в них в общей сложности менее одного месяца в календарном году или не подтвердили намерение о своем проживании либо проживании других лиц.

Для формирования регистра пустующих домов в каждом районе созданы комиссии по обследованию состояния жилых домов. На основании заключений этих комиссий местные исполкомы будут принимать решения о включении жилищ в разряд пустующих.