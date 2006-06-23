Размер стипендий Президента аспирантам в будущем году составит 25 базовых величин

Соответствующий Указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Указом создана соответствующая конкурсная комиссия по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий Президента. Ее председателем назначен министр образования Александр Радьков. Решение о назначении стипендий принимается главой государства на основании предложений Совета Министров, вынесенных по итогам ежегодного открытого конкурса. Эти стипендии назначаются на один календарный год и выплачиваются за счет средств республиканского бюджета.