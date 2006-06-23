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Размер стипендий Президента аспирантам в будущем году составит 25 базовых величин

23 июня 2006 08:43
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Соответствующий Указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Указом создана соответствующая конкурсная комиссия по рассмотрению кандидатур для назначения стипендий Президента. Ее председателем назначен министр образования Александр Радьков. Решение о назначении стипендий принимается главой государства на основании предложений Совета Министров, вынесенных по итогам ежегодного открытого конкурса. Эти стипендии назначаются на один календарный год и выплачиваются за счет средств республиканского бюджета.
# общество

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