23 июня - самый счастливый день в этом году

Профессор из Уэльса вывел математическую формулу, которая определяет самый счастливый для человечества день в году. Специальное исследование относительно счастливых и неудачных дней было заказала ему крупная компания по производству мороженого. Формула включает такие положения, как погода, длительность пребывания на открытом воздухе, социальная активность, хорошие воспоминания. При этом ученый считает, что самое ценное в человеческой жизни - это общение с близкими. Применяя формулу для различных дней, профессор определил что в 2006 году это - пятница 23 июня. Что касается наиболее неудачного дня, то он уже прошел - это был понедельник 23 января.