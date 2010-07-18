Полувековой температурный рекорд побит в Могилеве

В минувшую субботу воздух здесь прогрелся до 33 градусов.

Жара установила максимум и в Гомеле — +35. Предыдущий — на два градуса ниже — здесь был в 2001 году.

Столбики термометров все ползут вверх. Синоптики говорят, что эти выходные — самые жаркие за все лето. В Беларуси хозяйничает циклон из субтропиков. Сегодня на юго-востоке страны — до +36.

Завтра аномальный градус немного понизится в северных районах. А в южных по-прежнему будет жарко. Но при этом пройдут дожди, местами — сильные ливни с порывистым ветром. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.