Традиционными «Зажинками» начало массовой уборки хлеба отметили хлеборобы Минщины

Вслед за югом страны массовая уборка хлеба началась сегодня в центральных районах Беларуси. В этом году аграриям столичного региона предстоит убрать почти 600 тысяч гектаров. Нынешняя кампания будет непростой, но шансы на успех неплохие.

Давая старт уборочной, необходимо сжать первый символический сноп, а чтобы в поле всё на лад пошло, новый урожай сразу же освящают. Благословение в поле —добрая традиция для белорусов. А сегодня — ещё и хорошая примета.

Валерий Иванов, первый заместитель председателя Минского облисполкома:

Виды на урожай хорошие. Мы собираемся собрать не ниже прошлого года, а может быть даже и выше. Урожай есть. Сейчас перед нами стоит задача организовать все, как положено, убрать без потерь.

На «Зажынки» все сельчане хотят повеселиться от души. Прямо в поле развёрнут целый город мастеров. Хозяева приветствуют гостей хлебом и песнями. Кто знает, когда ещё будет время отдохнуть вместе. Ведь сегодня комбайнеров, механизаторов, трактористов и шофёров провожают в поле. А уже завтра начнётся большая уборочная гонка.

Уже семь лет впереди всех — не за награды, а скорее за профессиональный азарт. Сергей Козлов — комбайнёр с более чем двадцатилетним стажем. Из года в год намолачивает не менее тысячи тонн зерна. Шесть раз был первым в районе, один раз — в области. Но к жатве всегда подходит как впервые. Готовиться начинает заранее, как на большой праздник.

Своих героев знают в лицо не только односельчане, но также и в руководстве хозяйства. За добрым словом в карман не лезут. Но поощряют, прежде всего, рублём. Опыт показывает — такая несложная стратегия эффективна. Регулярные денежные поощрения — неотъемлемая часть процесса для самых активных хлеборобов.

Николай Балабанович, директор сельскохозяйственного предприятия:

Наши механизаторы получают дополнительные выплаты, кроме того — за каждую намолоченную тысячу тонн. Это окупается, когда человек с радостью идёт на работу, знает, что он достойно будет вознаграждён.

Завершить уборку в хозяйствах Минской области планируют в сжатые сроки. В поля уже вышли около трёх тысяч экипажей. Им предстоит пройти почти 600 тысяч гектаров. Причём главное сейчас — собрать не только много, но и качественно.