Жара сокращает срок годности продуктов

В связи с установившейся аномально жаркой погодой санитарная служба Гомеля усилила контроль за качеством продуктов питания, реализуемых населению в торговой сети.

Бич отечественной торговли - нарушения температурного режима хранения продовольственных товаров. Этим грешат как большие торговые центры, так и маленькие торговые палатки. Всему виной высокие температуры воздуха - техника не справляется с нагрузкой. Но даже когда холодильник в порядке, нарушения всё равно находятся. Продажа просроченного товара - одно из самых распространённых нарушений. В этом случае грозит штраф до 30 базовых величин.

Только за прошлый месяц в ходе рейдов санитарной службы Гомеля выписано порядка 300 штрафов, то есть в 80% проверенных объектов. Но эта работа оправдана.

Недостаток современного холодильного оборудования, а также кондиционеров в период жары может привести к порче товара, который в обычное время не требует особых условий хранения. А поэтому повышенное внимание врачей-гигиенистов и эпидемиологов понятно.