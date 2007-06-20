Погиб известный белорусский альпинист Виктор Кульбаченко

Его тело было обнаружено в одном из подмосковных озёр, где мужчина собирался рыбачить. В 1998 году Виктор Кульбаченко стал первым белорусом, покорившим высшую точку планеты Эверест. В последние годы 45-летний альпинист, носящий почетный титул "Снежный барс", жил и работал в Москве, занимаясь промышленным альпинизмом. За свои достижения Виктор Кульбаченко в 1994 году получил звание мастера спорта Беларуси международного класса, а в 1999 году стал заслуженным мастером спорта Беларуси по альпинизму. Он совершил семь восхождений высшей категории трудности.