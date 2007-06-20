В леса и торфяники - ни ногой!

Такой запрет введён в Минской области.

Соответствующее решение принято Миноблисполкомом и вызвано сухой погодой, при которой значительно повышается вероятность возникновения пожаров.

Несоблюдение правил пожарной безопасности влечет штраф до 25 базовых величин. В случае возникновения пожара виновные могут быть оштрафованы на 50 базовых величин. Кроме того, с них будут взысканы компенсация за нанесенный огнем ущерб и расходы на его тушение. С начала текущего года на торфяниках в Минской области произошло 186 возгораний. Основная причина - неосторожное обращение с огнем.