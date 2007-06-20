В Беларуси подготовлен проект программы переписи населения 2009 года

В проект включены вопросы, касающиеся жилых помещений, домохозяйств и персональных данных респондентов. Среди новаций - сбор информации, которая позволит изучить миграционные потоки в республике. Особый акцент сделан на вопросах о занятости населения. Это позволит выяснить, сколько в Беларуси экономически неактивных граждан, уточнить источники средств существования населения. Переписные бланки будут составлены на белорусском и русском языках. Гражданин сам может выбрать, на каком языке он хочет отвечать на поставленные вопросы.