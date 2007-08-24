Жара проверяет на прочность столичные прилавки

Установившаяся жара нарушает обычный ритм торговли и добавляет работы санэпидемслужбам. Холодильные установки выходят из строя. Режим хранения товаров нарушается.

Столичные магазины и продуктовые рынки под контролем сотрудников санэпидемстанции. Основные претензии - к нарушениям температурного режима в торговых залах и в холодильных установках. Смотрим консервы - срок годности в порядке.

Жара, жарой, а здоровье дороже! Оправдания торговых работников в таком случае не оправданы. Потребитель имеет право на качественный продукт. Прозорливый глаз специалиста находит нарушения не только на прилавках, но и в местах хранения. И снова температура, холодильник работает на полную мощность, а шкала градусника "предательски" ползет вверх.

На продовольственных рынках ситуация еще хуже. При появлении сотрудника санэпидемстанции мясные точки закрывают - сработала полевая почта. Хозяева таких ларьков признают - нарушения есть, но извините, не работаем. Правда кто не успел, тот и получил. Кондитерские изделия тают в руках проверяющего. В таких условиях не только хранить продукты, но и работать сложно. В помещении плюс тридцать пять и маленький холодильник.

Только в Центральном районе столицы в этом году за несоблюдение санитарных норм было закрыто 4 торговых точки. 16 магазинов лишились права на продажу некоторых скоропортящихся продуктов.

