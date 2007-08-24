Аномально жарко

Новый температурный рекорд для августа установлен в Минске. 24 августа столбик термометра поднялся до +35 градусов.

За неделю только в Минске побиты три термо-рекорда. До сегодняшнего дня держался лишь один температурный максимум. 11 августа 1992 года синоптики отметили на столбике контрольного термометра цифру +34,4. 24 августа в Минске +35. Медики в очередной раз отмечают возросшее число обращений с жалобами на тепловые удары и общее недомогание. Синоптики раз за разом объявляют штормовые предупреждения.

Черное не носить, пушистое не надевать. Главное правило жаркого дня бурый медведь в минском зоопарке нарушает с незавидной регулярностью. У него нет выбора, но зато есть клетка на солнечной стороне жизни. Чтобы было легче, мишке и всем остальным животным предлагают водные процедуры и свежую зелень с доставкой в вольер.

Солнце устало в зените, люди застряли в воде. Типичная картина. В пляж этим летом опять превратились и специально обустроенные площадки, и городские фонтаны. В воде люди массово ищут спасение от жары. Это проверенный веками способ охладить голову и все остальное.

Между тем именно на пляжах таится большая угроза. Тепловые удары люди получают чаще всего на открытом воздухе. Быстрее других - тучные люди и хронически нездоровые. Консультация доктора по телефону - первый шаг в борьбе с жарой. В экстренном случае - бригада выезжает на помощь. Медики отдельно отмечают - в период высоких температур беречься нужно не только от термо-ударов. Простуды от сквозняков и кондиционеров - обратная сторона жаркого солнца.

От высоких температур страдают все. Расплавленный асфальт и расслабленные водители - причина десятков ДТП. Перегретый воздух и летняя невнимательность - в городе горят машины, а за городом - леса и торфяники.

Торфяники минской области с трудом, но потушили. Пожарам здесь присвоили 4 из 5 существующих классов опасности. Спасатели продолжают дежурить в режиме полной боевой готовности. А синоптики тем временем лишь бесстрастно отмечают: в последние трое суток температура воздуха на 6-10 градусов выше климатической нормы. Но скоро станет полегче. У природы нет выбора - ей придется восстановить температурное равновесие.

