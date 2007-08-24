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Белорусский "Биг-бэн" изменит свой облик

24 августа 2007 17:05
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24 августа на привокзальной площади, на одной из башен по улице Кирова началась реставрация главных часов страны. По мнению специалистов, работы займут два-три дня.

За всю историю существования часы не разу не давали сбоев. Белорусские куранты работают даже при полном отключении электричества - срабатывает автоматика. А вот внешний вид часов до недавнего времени оставлял желать лучшего. Косметический ремонт не проводился уже много лет. Циферблат настолько выгорел, что даже человек с хорошим зрением не мог определить по нему время. После реставрации огромный циферблат диаметром в 3,5 метра будет виден издалека.


Тем временем, городские осветители не теряют времени даром - готовят иллюминацию ко дню рождения Минска. В ночное время  главные площади столицы - Независимости, Октябрьскую и Якуба Коласа - украсят трехметровые  световые шары. Необычные элементы применят в столице впервые. Осветительные мачты  на центральных  проспектах города украсят декоративные светодиодные  элементы. 

# общество

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