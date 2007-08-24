Ягодный бум на белорусско-украинском приграничье

В приграничье - ягодный бум: созрела ягода, и жители близлежащих деревень буквально ночуют в лесу.

Доходит до того, что в погоне за дикоросами украинские сельчане сознательно переходят госграницу и собирают ягоду на закрытых для посещения участках. Собирателей не отпугивают даже штрафы.

Отдельные участки белорусско-украинской границы - на особом контроле. В этом направлении с приходом лета увеличивается поток нелегальных ягодников. За первые недели курсанты факультета пограничных войск задержали три группы сезонных собирателей.

В погоне за дикоросами украинские сельчане сознательно переходят госграницу и собирают ягоду на закрытых для посещения участках. Для многих жителей украинских деревень сбор даров леса на продажу - единственный способ заработка.

За сезон на ягодах украинская сельская семья может заработать до 5 тысяч долларов. Потому и большие штрафы их не пугают.

Чтобы избежать наказания, украинские ягодники отправляют за дикоросами несовершеннолетних. Только за это лето попались 12 подростков. Всего же на участке Пинского погранотряда зафиксировано более 90 случаев нелегального сбора ягод.

Жители приграничных белорусских деревень называют украинский

способ сбора ягод не иначе, как варварским. Там, где побывала рука соседей, говорят старожилы, распознаешь сразу. Ягод в этих местах попросту нет. Сейчас на белорусском приграничье не видно нелегальных ягодников. Но это лишь затишье перед очередным бумом. На подходе клюква. Ягода не менее ценная.

