Внедрение искусственного интеллекта в банковскую деятельность рассмотрели в Нацбанке

В Нацбанке рассмотрели внедрение искусственного интеллекта в банковскую деятельность. Это одно из ключевых направлений инновационного развития финансового сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача закреплена в Среднесрочной программе деятельности Нацбанка на нынешнюю пятилетку. На этот раз обсуждались направления использования технологий искусственного интеллекта, практический эффект, вопросы безопасности и опыт одного из ведущих банков. Применение ИИ призвано повысить эффективность, качество и безопасность услуг и усилить конкурентоспособность финансовых учреждений.

Юлия Насевич, исполнительный директор ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Внедрение элементов искусственного интеллекта для банка, естественно, является ключевой стратегической задачей как в текущем, так и в долгосрочном периоде. И банком на текущий момент и внедряются, уже внедрены, и разрабатываются дальнейшие инструменты и элементы искусственного интеллекта по разным направлениям. Это и ассистенты, и агентский искусственный интеллект. Это математическое моделирование и интеллектуальное моделирование, которое позволит предоставить нашим клиентам новые продукты, новые услуги, новые сервисы, а также просто повысить качество тех продуктов и сервисов, которые мы предоставляем сегодня.

В ближайшее время пройдет серия совещаний, где оценят прогресс банков по внедрению ИИ, их планы по модернизации операционных процессов и созданию индивидуальных предложений для клиентов. Отдельный акцент – на безопасности и устойчивости цифровых решений. Банки продолжат расширять использование технологий искусственного интеллекта, формируя единый стандарт цифровой трансформации финансового сектора.