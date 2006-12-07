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Здравствуй ёлка, Новый год!

07 декабря 2006 15:34
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На Октябрьской площади Минска появился главный атрибут зимних праздников.

Сначала столичные оформители смонтировали каркас. Сейчас нанизывают на него синтетические хвойные ветви. В итоге должно получиться дерево высотой 28 метров. Новинка   праздничного оформления главной елки - светоотражающие шарики, причем - небьющиеся. Обновлено к празднику и ограждение для новогодней красавицы - его конструкция теперь  более прочная и устойчивая.

Новогоднюю елку  на Октябрьской площади столицы устанавливают шесть лет подряд. В прошлом году впервые было принято решение о замене ее на искусственную. Помимо центральной в городе будет смонтировано еще 5  искусственных елей - на проспекте Победителей, у Дома правительства, Мингорисполкома, Минского государственного дворца детей и молодежи и у здания Национальной библиотеки.

# общество

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