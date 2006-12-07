Здравствуй ёлка, Новый год!

На Октябрьской площади Минска появился главный атрибут зимних праздников.

Сначала столичные оформители смонтировали каркас. Сейчас нанизывают на него синтетические хвойные ветви. В итоге должно получиться дерево высотой 28 метров. Новинка праздничного оформления главной елки - светоотражающие шарики, причем - небьющиеся. Обновлено к празднику и ограждение для новогодней красавицы - его конструкция теперь более прочная и устойчивая.

Новогоднюю елку на Октябрьской площади столицы устанавливают шесть лет подряд. В прошлом году впервые было принято решение о замене ее на искусственную. Помимо центральной в городе будет смонтировано еще 5 искусственных елей - на проспекте Победителей, у Дома правительства, Мингорисполкома, Минского государственного дворца детей и молодежи и у здания Национальной библиотеки.