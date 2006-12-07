В Австрии выросла ледяная елка

Самая большая рождественская елка изо льда установлена в австрийском городе Клагенфург. Её высота - более 5 метров.

Для изготовления дерева скульпторам потребовалось около тридцати тонн ледяной глыбы. Украшена новогодняя красавица по-особому. На ветвях - ледяные шары и игрушки, у подножия - сказочные новогодние персонажи. Несмотря на необычно теплую погоду, елка, созданная по специальной технологии, таять не будет. И посетители смогут любоваться ею до рождества.

А белорусскую столицу к Новому году украсят уже к 10 декабря. Праздничные огни засияют накануне католического Рождества. Для светотехнического оформления в этом году будут использованы новые материалы. В новом дизайне предстанут площадь Независимости и Октябрьская.



Столичные ЖЭСы планируют привлекать минчан к украшению подъездов и окон. Свой вклад в праздничное оформление города вносят и предприятия торговли. Почти все такие здания уже украшены гирляндами и игрушками, а наружные и внутренние витрины с наступлением сумерек сияют разноцветными огнями.