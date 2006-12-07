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В Австрии выросла ледяная елка

07 декабря 2006 09:13
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Самая большая рождественская елка изо льда установлена в австрийском городе Клагенфург. Её высота - более 5 метров.

Для изготовления дерева скульпторам потребовалось около тридцати тонн ледяной глыбы. Украшена новогодняя красавица  по-особому. На ветвях - ледяные шары и игрушки, у подножия - сказочные новогодние персонажи.  Несмотря на необычно теплую погоду, елка, созданная  по специальной технологии, таять не будет. И посетители смогут любоваться ею до рождества.

А белорусскую столицу к Новому году украсят уже к 10 декабря.  Праздничные огни засияют накануне католического Рождества. Для светотехнического оформления в этом году будут  использованы новые материалы. В новом дизайне предстанут площадь Независимости и Октябрьская.

Столичные ЖЭСы планируют привлекать минчан к украшению подъездов и окон. Свой вклад в праздничное оформление города вносят  и предприятия торговли. Почти все такие здания уже украшены гирляндами и  игрушками, а наружные и внутренние  витрины с наступлением сумерек сияют разноцветными огнями.

# общество

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