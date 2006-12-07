Вы еще не звонили на острова Кука? Тогда это сделают за вас

Телефонные пираты медленно, но верно опустошают кошельки пользователей Интернет.

Несанкционированный доступ к линиям связи регулярно нарушает работу Интернет-провайдеров. А сами пользователи сталкиваются с шестизначными счетами за телефонные переговоры.

Приватное информационное пространство телефонные пираты нарушают не только посредством банальных проводов, но и во всемирной паутине. Причем принцип действия Интернет-ловушки до обидного простой. Пока пользователь работает в сети, как правило, с сайтами определенного развлекательного содержания, на экране компьютера появляется окошко с весьма заманчивым предложением. Установить программу бесплатного либо ускоренного доступа в Интернет. Прельститься значит автоматически переадресовать звонок далеко за пределы страны. А потом расплатиться. По экзотическому тарифу.

Каждый месяц за помощью в "Белтелеком" обращаются десятки человек.

"Такого рода проблема характерна только для пользователей коммутированного доступа. Для пользователей, которые используют для выхода в интернет выделенный канал или популярное сегодня DSL соединение, такая программа им не угрожает", - отметил начальник управления информационных технологий РУП "Белтелеком" Владимир Пташник.

Специалисты констатируют: панацеи от телефонной напасти пока нет. Единственное средство - бдительность самих пользователей. Утопить корабль телефонных пиратов не удалось пока ни в одной стране.