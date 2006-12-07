Востребованность профессии продавца будет расти

7 декабря в Витебске открылся пятый Республиканский конкурс профессионального мастерства среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров. На открытии форума было отмечено, данная профессия претерпит определенные изменения. Работа в гипермаркетах и супермаркетах требует совершенно иного подхода к покупателю и иной роли продавца в организации торгового процесса. Сегодня он должен иметь навыки консультанта, чтобы помочь человеку в выборе товара, и быть в определенной степени психологом. Лучшего продавца страны назовут 8 декабря.