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Востребованность профессии продавца будет расти

07 декабря 2006 13:23
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7 декабря в Витебске открылся пятый Республиканский конкурс профессионального мастерства среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров. На открытии форума было отмечено, данная профессия претерпит определенные изменения. Работа в гипермаркетах и супермаркетах требует совершенно иного подхода к покупателю и иной роли продавца в организации торгового процесса. Сегодня он должен иметь навыки консультанта, чтобы помочь человеку в выборе товара, и быть в определенной степени психологом. Лучшего продавца страны назовут 8 декабря.
# общество

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