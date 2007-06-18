Здесь воспитывают настоящих защитников отчества

Настоящая солдатская каша и казарма, ранний подъем и строгий распорядок дня. В Борисовском районе распахнули двери спортивно-патриотические лагеря.

На отдых в армию отправятся этим летом тысячи белорусских школьников.

Для многих это не только время забав и приключений. Здесь научат мигом заправлять солдатскую кровать и одеваться, разбирать автомат и чеканить армейский шаг. И самое главное - приобрести десятки новых друзей.

16 тысяч белорусских школьников решили совместить этим летом отдых и изучение азов военного дела. В воинских частях создано почти две сотни спортивно-патриотических лагерей. Казарма - не санаторий. Но именно в этом прелесть армейских каникул.

18 дней - именно столько длится военная служба этих ребят. Все расписано буквально по минутам. В казарме чистота и порядок. Аккуратные солдатские кровати, взбитые подушки. Каждый занят делом. Здесь нет ни мамы, ни папы. Рассчитывать приходится только на себя.

После обеда - знакомство с оружием и военной техникой и концерт. Вечером - футбольный матч и кино. Программа отдыха меняется в зависимости от возраста. Для тех, кто помладше: больше игр, спортивных соревнований, экскурсий. У старшеклассников все гораздо серьезней. Их готовят к будущей армейской службе. Строевая подготовка и марш-броски, стрельба из автомата и даже настоящая военная форма - все включено. Во время отдыха с детьми занимаются не только педагоги, но и сами военнослужащие.

Уже через неделю эти ребята разъедутся по домам. Впереди у них еще два месяца летних каникул. Но самые яркие и незабываемые впечатления они наверняка получили именно здесь. В армии!