В Свято-Петропавловском приходе Минска состоялась неформальная встреча Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с генеральными секретарями Конференций католических епископов Европы.

Владыка Филарет показал зарубежным гостям старейший храм Минска - Свято-Петропавловский собор и провел небольшую экскурсию.

Апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии Римской католической церкви от имени Конференций католических епископов Европы подарил Митрополиту Филарету икону Божьей Матери Лихенской. После посещения собора был открыт "круглый стол", в ходе которого православное и католическое духовенство обсудило взгляды церквей на права человека в современном мире, значение семьи и будущее христианства в Европе.