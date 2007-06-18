Прямой эфир

В Минске планируют построить Дом матери

18 июня 2007 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Его возведение может начаться уже в следующем году.Необходимость такого проекта для Беларуси обсуждена белорусскими специалистами-педагогами с представителями Шведской ассоциации.

Планируется, что в этом доме смогут найти приют юные молодые матери, которые после рождения ребенка не имеют возможности вернуться домой, не успели получить профессию и при этом находятся в социально опасном положении. В таком специальном Доме женщины смогут получить навыки ухода за ребенком, азы рабочих специальностей, необходимую благотворительную помощь. Планируется, что время пребывания в таком доме будет от шести месяцев до года.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
15 июня 2007 17:32

Взгляды церквей на права человека в современном мире

15 июня 2007 17:31

"Белая Русь" уже в Гомеле

15 июня 2007 17:31

От академического отпуска до распределения