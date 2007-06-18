Есть ещё время разоружиться

До 1 июля граждане могут легализовать неучтенное гражданское оружие и боеприпасы. Тех, кто добровольно предъявит и зарегистрирует их в органах внутренних дел, от ответственности освободят. По данным МВД, за время действия указа с марта текущего года в территориальные органы поступили заявления о регистрации более 100 единиц оружия, и уже около 300 - добровольно сдано. В основном, это газовые пистолеты и охотничьи винтовки, оставшиеся по наследству от близких родственников. В принудительном порядке в текущем году изъято более 120 единиц оружия.