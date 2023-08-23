Массовую уборку зерновых колосовых в Беларуси планируют завершить к концу недели

Новости Беларуси. Массовую уборку зерновых колосовых культур в Беларуси планируют завершить уже к концу этой недели. Если в планы не вмешается погода, аграрии успеют справиться с поставленной задачей в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже финишировали хлеборобы Брестского региона. Год для области выдался урожайным – каравай завесил 1 миллион 340 тысяч тонн.

В целом по стране обработать осталось всего 9,5 % полей с зерновыми и зернобобовыми и 12 % – с рапсом. На утро 23 августа собрано более 6 миллионов 700 тысяч тонн зерна. Это общая статистика с учетом рапса.

Высокая вероятность, что сегодня завершатся все работы по тереблению льна. Всего 1 % отделяет аграриев от финиша. В пяти областях культура полностью убрана. Льнотресты заготовлено 34 тысячи тонн. Активно в хозяйствах создают и кормовую базу. Солому собрали с 55 % скошенных площадей, а зеленой массы кукурузы запасли 314 тонн. Думают аграрии и о будущем хлебе. Минская, Брестская и Могилевская области уже посеяли озимый рапс на зерно. По стране осталось охватить 7 % площадей.