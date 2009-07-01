Завершилось централизованное тестирование

Последним предметом стала химия. На испытание пришли более 17 тысяч абитуриентов.

Самой популярной в этом году стала математика. Знания по этой точной науке проверяли свыше 115-ти тысяч человек и 97,3% прошли тестирование.

Самый высокий процент сдавших — по русскому языку. Более 98-ми%. К слову, на 100 баллов этот предмет написали 30 человек. 4 тысячи – на 80 баллов. Каждый пятый абитуриент — на 50 и выше. Ни с одним вопросом теста по русскому языку не справились 9 человек – с нулевым итогом они выбыли из вступительной кампании.

Были и нарушители, которые проигнорировали предупреждение о мобильниках и плеерах. Вступительная компания для любителей риска завершилась.

Для тех, кто не принял участие в тестировании по уважительной причине, установлен резервный день — 6 июля. Проходить испытания все абитуриенты будут только в БГУ. А перерегистрация на резервный день заканчивается 2 июля.

— В этом году дисциплинированность абитуриентов значительно возросла. Уже вопросов, что нельзя иметь при себе мобильный телефон, какие-то другие личные вещи, даже не стоит. Ничего, кроме ручки, пропуска и паспорта, — говорит Любовь Цышевская, главный специалист Комитета государственного контроля Республики Беларусь.