Стефан Эрикссон: Швеция надеется на снижение стоимости шенгенских виз для белорусов

Швеция, с сегодняшнего дня являющаяся председателем в Совете ЕС, надеется на снижение стоимости шенгенских виз для белорусов — заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон.

«Надежда, конечно, есть. Но о точных сроках — будет ли это решение принято во время нашего председательства или нет — сказать не могу», — отметил дипломат.

По словам посла, для либерализации визового режима ЕС для Беларуси необходимо пройти довольно сложные законодательные процедуры. Однако он выразил уверенность, что «Восточное партнерство» будет способствовать скорейшему решению визового вопроса.

Стефан Эрикссон также отметил, что уже есть изменения на пути к облегчению визового режима. «В Брюсселе принято решение об изменении законодательства Евросоюза по визам», — сказал он, пояснив, что, в частности, изменения предусматривают снижение стоимости шенгенской визы для детей от 6 до 11 лет. Эти правила вступят в силу через полгода, передает слова посла БЕЛТА.